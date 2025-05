'Forte odor', dizem vizinhos de onde mãe, filha e neta morreram

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas — uma mulher de 62 anos, sua filha de 42 e a neta de apenas 2 anos — foram encontradas deitadas sobre uma cama em um dos quartos do apartamento, que estava completamente fechado. Os animais estavam no chão do mesmo cômodo.

Segundo informações preliminares, os corpos estavam no local há vários dias. As três estavam desaparecidas desde o último domingo (4). O cheiro que exalava do apartamento chamou a atenção de uma vizinha, que chegou a suspeitar de um vazamento de gás. No interior do quarto, a polícia encontrou três bandejas com carvão queimado, o que pode indicar inalação de monóxido de carbono como possível causa das mortes.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que realizou a perícia no local e recolheu os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML).