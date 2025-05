Ciúme doentio: esposa encomendou crime de professora morta

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que a veterinária Fernanda Fazio, de 45 anos, foi responsável por encomendar a morte de sua esposa, a professora Fernanda Bonin, de 42, motivada por ciúmes.

O corpo de Bonin foi encontrado no dia 28 de abril em um terreno baldio na Vila da Paz, zona sul da capital paulista. A vítima apresentava sinais de estrangulamento, com um cadarço amarrado ao redor do pescoço.