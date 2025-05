Quem eram mãe, avó e neta achadas mortas em apartamento

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A criança tinha uma condição de saúde grave, conhecida como atresia de esôfago — um defeito congênito em que o esôfago não se forma corretamente, o que exigia o uso de uma sonda para sua alimentação.

De acordo com informações preliminares, os corpos foram encontrados sobre a cama de um dos quartos do apartamento, com portas e janelas fechadas.

Os cachorros estavam no chão do mesmo cômodo. Peritos da Polícia Civil encontraram bandejas com carvão queimado no ambiente, o que pode indicar a inalação de monóxido de carbono como possível causa das mortes.