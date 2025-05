Caso Bryan: laudo descarta veneno e mostra uso de medicamentos

Laudo do exame toxicológico aponta a presença de medicamentos no corpo do menino Bryan Schroll, de 9 anos, que morreu em Taubaté há dois meses, após passar mal na escola municipal. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (10).

O resultado foi confirmado a OVALE pela família da criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp