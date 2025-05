Deu calote na menina do 'job', não pagou motel e parou na polícia

Um homem de 29 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá na manhã desta quinta-feira (8), após se recusar a pagar uma conta de R$ 103 em um motel localizado no bairro Aeroporto.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o rapaz consumiu bebidas alcoólicas durante a estadia e, no momento de quitar a despesa, alegou que não tinha dinheiro.