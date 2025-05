Jovens são assassinados a tiros após jogo de futebol

Dois jovens foram mortos a tiros e um terceiro ficou gravemente ferido na noite de quarta-feira (8), no bairro Tatuquara, em Curitiba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu por volta das 22h, logo após as vítimas deixarem uma quadra esportiva onde haviam disputado uma partida de futebol.