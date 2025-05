Morta por motorista sem CNH, Sandra sonhava se casar com amado

Sonho interrompido.

Sandra Cristiane Gaia, de 26 anos, tinha planos de oficializar o casamento com o companheiro e construir o futuro ao lado da filha pequena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp