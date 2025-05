Ex é suspeita de mandar matar jovem encontrado em carro queimado

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (7), em Sorocaba (SP), uma mulher de 43 anos suspeita de participação na morte de Bruno Monteiro, de 33 anos, encontrado carbonizado dentro de um carro.

Segundo os investigadores, a suspeita é ex-namorada da vítima e teria articulado o crime com a ajuda de dois homens, também presos.