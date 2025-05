Homem é resgatado após se perder em trilha na região

Um homem de 42 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta sexta-feira (9) após se perder durante uma trilha no Parque Estadual de Ilhabela, no Litoral Norte.

O incidente ocorreu enquanto o homem percorria a trilha em direção à Cachoeira do Bananal, uma das diversas trilhas do parque que, apesar de não estar entre as seis oficialmente autorizadas para visitação pública, é conhecida por atrair visitantes . Durante o percurso, ele perdeu o rumo e, ao conseguir sinal de celular, entrou em contato com os bombeiros solicitando auxílio.