'Carrefulvio': mercado em São Bento é processado por rede

Segundo o processo, o estabelecimento, batizado de "Carrefulvio", utilizava cores, fontes e uma identidade visual que remetiam diretamente ao Carrefour. Para os desembargadores, a estratégia configurou tentativa de associação indevida à marca de alcance nacional, com potencial para confundir os consumidores.

A defesa do pequeno empresário alegou que não havia imitação, destacando diferenças nas cores e no desenho do logotipo. Também sustentou que o nome era uma homenagem ao proprietário do negócio, chamado Fulvio.

Apesar dos argumentos, o relator do caso, desembargador Sérgio Shimura, considerou que havia semelhança suficiente para caracterizar concorrência desleal. “A reprodução de aspectos distintivos da marca original é evidente, com risco real de confusão no público consumidor”, apontou o magistrado em seu voto. Ele classificou a conduta como “aproveitamento parasitário”.