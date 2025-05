Câmara abre CPI para apurar contrato de publicidade da Prefeitura

CPI

O presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria (União), instaurou nessa sexta-feira (9) a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que irá investigar possíveis irregularidades no contrato de publicidade oficial da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apuração

Apresentado em abril, o requerimento que pediu a criação da CPI cita possíveis "irregularidades e ilegalidades no quantitativo de propagandas, na pessoalidade na escolha dos meios de comunicação", na execução do contrato e "na falta de transparência".