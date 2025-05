Pedro está entre nós

A explosão de alegria e fé que tomou conta da multidão foi uma belíssima manifestação da força do Espírito que vivifica a Igreja. Ali estava o novo Sucessor de Pedro . E isso basta. O Papa é o sinal visível da unidade da Igreja . O seu urbi et orbi é um anúncio de esperança para um mundo machucado por guerras, polarizações e relativismos morais .

Ontem, comovido como milhões de pessoas ao redor do mundo, acompanhei a primeira bênção do novo papa, Leão XIV . Sua figura serena, visivelmente tocada pela responsabilidade recebida, irradiava proximidade, mansidão e autoridade espiritual .

Poucos dias antes, Roma viveu horas de intensa comoção com a morte do Papa Francisco.

Eu estava lá.

A cidade eterna vestiu-se de silêncio.

Milhares de fiéis peregrinaram à Basílica de São Pedro para rezar junto ao corpo do pontífice falecido.

O clima era de dor, sim, mas também de profunda confiança:

a barca de Pedro jamais está à deriva.

Na ausência física do papa, a fé do povo se manteve viva, alimentada pela certeza de que Cristo continua conduzindo sua Igreja através dos séculos.

Leão XIV — nome que evoca autoridade, mas também luz — é um homem de oração e cultura.

É um pastor, não um político; um pai, não um gestor.

No seu primeiro pronunciamento, tocou corações ao lembrar que:

“A Igreja não é nossa, é de Cristo, e a Ele devemos fidelidade, sempre.”