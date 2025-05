Amigos e familiares se despedem de Dona Carminha em Jacareí

Amigos e familiares se reuniram na Sala Paris do Campo das Oliveiras, em Jacareí, na manhã desta sexta-feira (9), para se despedir de Maria do Carmo do Espírito Santo Ferreira, carinhosamente conhecida como Dona Carminha. Nascida em 15 de maio de 1951, ela morreu na quinta-feira (8), aos 73 anos.

Ela foi sepultada no Campo da Saudade. Durante o velório, diversas homenagens foram prestadas à memória de Dona Carminha, destacando sua fé, generosidade e o carinho que dedicava a todos ao seu redor.