Câmara vota na terça o reajuste de 4,8% para servidores da Casa

A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (13) o projeto da Mesa Diretora que prevê reajustar em 4,83% os salários dos servidores do Legislativo. A medida seria retroativa a 1º de maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No projeto, que é o sétimo item da pauta da próxima sessão ordinária, a Mesa Diretora alega que a proposta objetiva "a reposição das perdas ocasionadas pela inflação no período de janeiro a dezembro de 2024" - esse foi o índice medido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no ano passado. A Mesa argumenta ainda que o percentual foi definido "com base na análise de sua execução orçamentária".