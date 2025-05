Adolescente de 14 anos é sequestrada e morta a caminho da escola

Uma adolescente de 14 anos foi sequestrada e morta no caminho da escola na tarde desta última quinta-feira (8), em São Benedito (CE).

A estudante Lucelena de Medeiros de Souza seguia para a aula, acompanhada por uma amiga, quando foi abordada por um criminoso, que a sequestrou. Logo após o sequestro, a adolescente foi morta.