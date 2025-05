Missa homenageia vítima de crime brutal em Jacareí

Acontece amanhã a missa de sétimo dia em homenagem a Daniel Ferreira dos Santos. O homem de 54 anos foi encontrado morto em circunstâncias violentas no último dia 5, dentro do porta-malas de seu próprio carro.

O corpo de Daniel foi encontrado amarrado no veículo estacionado na Estrada João Honorato de Souza. A irmã da vítima acionou a Polícia Militar após encontrar o carro por volta das 18h50. As investigações revelaram marcas de violência por todo o corpo.