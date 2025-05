VÍDEO: Ciclista registra momento em que é atropelada

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma ciclista de 45 anos foi atropelada por uma Blazer na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. A vítima registrava seu passeio de bicicleta quando foi surpreendida pelo veículo.

Após o impacto, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para a Santa Casa da capital. As imagens do acidente têm circulado amplamente, gerando comoção entre os internautas.