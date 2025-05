A 'conta-gotas', Prefeitura quer recriar cargos inconstitucionais

Após a Justiça considerar inconstitucionais 458 dos 486 cargos comissionados da Prefeitura de São José dos Campos, o governo Anderson Farias (PSD) quer recriar, a conta-gotas, os cargos de livre nomeação da administração municipal - e, ao que tudo indica, vai aproveitar esse movimento para ampliar o número de cargos comissionados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao contrário do que ocorre até agora, em que todos os cargos comissionados são concentrados em uma mesma lei - a atual, de abril de 2021, é a que foi alvo da última ação judicial -, o governo Anderson deve propor a aprovação de uma lei para cada uma das 14 secretarias municipais, criando uma estrutura administrativa espalhada por uma colcha de retalhos de normas.