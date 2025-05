Frio tem data para voltar forte ao Vale; veja detalhes

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva e frio neste fim de semana em diversas regiões, incluindo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A previsão é de que o domingo (12), Dia das Mães, seja marcado por temperaturas mais baixas e tempo instável.

As mudanças climáticas já começam a ser percebidas a partir de sábado (11), com a chegada de uma frente fria vinda do Sul do país, que deve trazer céu nublado, chuva contínua e queda acentuada nas temperaturas nas 39 cidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.