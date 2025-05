Familiares fazem missa de 7º dia para executado em adega no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Marcos Felipe foi assassinado na madrugada do último domingo (4), após uma briga em uma adega de Jacareí. Segundo testemunhas, a discussão teria começado dentro do estabelecimento e terminou com disparos de arma de fogo. O jovem estava acompanhado da esposa e de amigos quando foi atingido e morreu ainda no local.

Três homens suspeitos de envolvimento no crime foram detidos na segunda-feira (5), no município de Wenceslau Braz, no sul de Minas Gerais, após uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e Minas. Os suspeitos foram identificados pela Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí e levados à delegacia mineira, onde foram ouvidos e liberados, já que não havia pedido de prisão no momento da abordagem.

As investigações seguem em andamento pela Polícia Civil.