Carro pega fogo e fica destruído em Guaratinguetá

Um carro foi destruído por um incêndio na tarde desta sexta-feira (9), em Guaratinguetá. O incidente aconteceu nas proximidades da ponte metálica, um dos principais acessos da cidade.

De acordo com informações iniciais, o fogo teria começado enquanto o veículo ainda estava em circulação. Em poucos minutos, as chamas se alastraram rapidamente, consumindo completamente o automóvel.