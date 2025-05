Avó, mãe, neta de 2 anos e 4 cães são achados mortos em imóvel

Avó, mãe, neta e quatro cachorros são encontrados mortos dentro de um apartamento. O caso aconteceu nesta sexta-feira (9).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a polícia, as vítimas -- duas mulheres, de 62 e 42 anos, além de uma criança de 2 anos -- foram encontradas mortas em um condomínio de Belo Horizonte (MG). As vítimas, que são avó, mãe e neta, estavam deitadas em uma cama, em um quarto com portas e janelas fechadas. Quatro cães foram encontrados mortos no chão do quarto.