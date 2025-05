Patrão instala câmera no banheiro para espionar funcionária nua

A polícia investiga o caso de um patrão que teria instalado uma câmera para espionar sua funcionária no banheiro.

O caso aconteceu em Curitiba (PR), em um salão de cabeleireiro. A vítima notou algo estranho na porta do banheiro e descobriu um dispositivo de gravação, que a registrava em momentos íntimos desde 2024.