Após crime, homem envia imagens de estupro de criança em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

"Equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de invasão domiciliar. No local, os policiais entraram em contato com possíveis testemunhas do lado de fora para entender o que havia acontecido. Neste momento, o solicitante da viatura se dirigiu até os policiais, contudo, populares informaram que este solicitante havia estuprado uma criança de 9 anos e enviado equivocadamente as fotos do ocorrido para uma testemunha que ali estava", informou a Polícia Militar.

O homem, de acordo com a polícia, admitiu o estupro. Ele foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e liberado.

"Ao ser indagado, confessou a prática do crime, sendo, portanto conduzido a DDM para esclarecimentos. Na delegacia, foi constatado que o fato ocorrera há mais de 24 horas, não sendo possível a prisão em flagrante do criminoso. Partes foram ouvidas e liberadas", concluiu a PM.