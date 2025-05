Obra de nova creche em SJC está abandonada há 1 ano e 10 meses

Sobre o atraso, a empresa alegou que "diversas decisões" da Prefeitura "impactaram diretamente a execução da mesma". Citou, por exemplo, que o local da obra teve que ser alterado e que, no segundo endereço, "foi obrigada a executar serviços de infraestrutura não previstos no orçamento". "O atraso na liberação do novo local da obra exerceu um atraso no início dos serviços, sendo que esta demora coincidiu com o grande aumento nos preços dos principais insumos utilizados na obra (concreto, aço, cabos elétricos, etc.), de forma que a obra tornou-se economicamente inexequível", alegou a Elefe.

Diante desses problemas, a empresa afirmou à reportagem que, ainda em 2022, solicitou que a Prefeitura concedesse o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que foi atendido apenas em janeiro de 2023. No entanto, já em fevereiro, o município teria comunicado que não faria uma nova prorrogação do contrato, que terminaria em julho daquele ano.

"A empresa apenas solicitou que o prazo da demora na concessão dos aditivos contratuais e do reequilíbrio fosse restabelecido", argumentou a Elefe, que afirmou que a prorrogação "seria mais vantajosa para a administração [municipal], que não necessitaria promover nova licitação", e que a creche "já estaria entregue à população".