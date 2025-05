Crânio humano é achado pela polícia no Vale perto do rio Paraíba

Policiais militares encontraram um crânio humano nesta sexta-feira (9), em Jacareí, às margens do rio Paraíba.

O crânio foi encontrado no bairro Lagoa Azul, na região do Parque Meia Lua. A área foi isolada e a ossada recolhida, tendo sido encaminhada para a realização de exames periciais, que possam auxilia na tentativa de identificação.