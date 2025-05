Adeus, Carlos: jovem trabalhador morre em acidente na Agrishow

O jovem Carlos Daniel Costa, de 25 anos, morreu após um acidente ocorrido durante a desmontagem de um estande no Agrishow, em Ribeirão Preto, a maior feira agrícola a céu aberto do mundo.

A polícia investiga as circunstâncias da morte, registrada na manhã da última quinta-feira (8). O acidente aconteceu um dia antes, na quarta-feira (7). Carlos trabalhava com um maquinário e sofreu um acidente, sendo levado para um hospital particular da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos.