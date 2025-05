São José: homem é preso no Dom Pedro 2º após bater na ex-mulher

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

"As equipes de Rádio Patrulha, ao chegarem ao local, presenciaram o agressor discutindo com a vítima e procederam com a abordagem. A vítima relatou que seu ex-marido havia a agredido com um soco no rosto e quebrado seus pertences. Durante a consulta dos documentos do indiciado no COPOM, foi constatada a existência de uma medida protetiva em vigor contra ele", informou a PM.

O agressor foi preso em flagrante. "Diante dos fatos, o agressor foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o infrator permaneceu à disposição da Justiça", informou a PM.