Uma noite marcada por emoção, sorrisos e abraços: assim foi o lançamento do livro “Mulheres que Transformam” – by Lady Diamond, no espaço charmoso Sky Hall, em São Paulo, que reuniu grande parte das 50 autoras que relataram suas histórias de coragem e autenticidade na obra.

Entre as homenageadas, destaque para Antonia Maria Zogaeb, que ganhou um espaço especial no projeto. A publicação produzida pela Editora Boc carrega um forte propósito social: toda a renda da venda dos exemplares será destinada a projetos de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica, por meio do Instituto Lady Diamond e do Bem Querer Mulher.