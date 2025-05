São José Basket recebe o Mesquita e busca reação imediata na LBF

O São José Basket recebe o Mesquita na tarde deste sábado (10), a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita aos torcedores.

No jogo passado, as joseenses perderam para o vice-lanterna Blumenau, fora de casa, por 65 a 61. Até por conta disso, precisam de uma rápida recuperação para acabar com uma sequência de duas derrotas consecutivas no torneio.