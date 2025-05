Ex-namorado é preso por tentativa de estupro na zona leste de SJC

Um homem foi preso por suspeita de tentar estuprar a ex-namorada na zona leste de São José dos Campos.

A Polícia Militar foi acionada pela mulher, que relatou ter ido à casa do ex-namorado, a pedido dele. Chegando lá, segundo a versão dela, o homem tentou tirar suas roupas e forçá-la a fazer sexo com ele, sem o seu consentimento. A mulher contou ter conseguido se desvencilhar do ex-namorado, tendo deixado a casa e ido para a rua, onde pediu ajuda.