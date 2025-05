Briga por 'música de corno' em bar termina em morte; VEJA VÍDEO

Uma briga de bar terminou em morte após um pedreiro se irritar com um motorista que estava ouvindo "música de corno".

Com um canivete, o agressor, de 45 anos, matou o motorista Elson Nunes de Oliveira, 45 anos, porque a vítima estava ouvindo Marília Mendonça e ele queria ouvir pagode. O autor do crime confessou o assassinato e disse que Elson estava ouvindo "música de corno". A vítima foi morta na frente da esposa.