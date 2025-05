VÍDEO: Mulher é flagrada nua deitada no meio da rua; VEJA

Uma mulher foi flagrada deitada nua no meio da rua, na noite da última quinta-feira (8), em Batayaporã (MS).

A situação inusitada foi registrada em vídeo, postado pela página Top Mídia News.