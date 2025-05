Jacaré de 3,5 m derruba mulher de canoa e a devora em lago

Uma mulher de 61 anos morreu após ser atacada por um aligátor (jacaré americano) na tarde de terça-feira (6) na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com um porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, a vítima, identificada como Cynthia Diekema, estava numa canoa no Lago Kissimmee, perto da foz do Tiger Creek.

De acordo com relatos iniciais, a canoa de 4,2 metros passou por cima de um jacaré, de cerca de 3,5 metros de comprimento, que reagiu se debatendo e derrubando Cynthia na água. O réptil, então, devorou a mulher. A profundidade na área é de cerca de 60 cm.