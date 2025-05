Papa Leão 14 celebrou missa em Aparecida em 2013, para mil jovens

O novo papa Leão 14 esteve em Aparecida para celebrar uma missa em 21 de julho de 2013, quando era superior da Congregação Agostiniana. Na ocasião, ele esteve presente em missa celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, às 10h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A celebração marcou o encerramento do Encontro Internacional dos Jovens Agostinianos, realizado em São Paulo como preparação para a Jornada Mundial da Juventude.