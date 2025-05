VÍDEO: Suspeito de furto é visto em manobras perigosas na praia

Após a divulgação de imagens que mostram um motorista realizando manobras perigosas na areia da Praia Grande, em Ubatuba, na madrugada da última quarta-feira (7), novos relatos e registros passaram a circular, apontando o mesmo homem como autor de furtos em comércios da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Vídeo mostra uma caminhonete estacionada na rua da Praça 13 de Maio, na manhã de segunda-feira (5). Às 10h39, o suspeito desce do veículo e, um minuto depois, já dentro de uma loja, é flagrado pelas câmeras de segurança pegando itens das prateleiras e escondendo-os na bermuda.