VÍDEO: Homem esfaqueia motorista de app durante briga no trânsito

No centro do Rio de Janeiro, testemunhas gravaram o momento em que um motorista de aplicativo sofreu um ataque a facas, durante briga no trânsito com um homem que se deslocava com um monociclo.

Segundo os presentes, a confusão começou quando o monociclista colidiu com o retrovisor do carro. Depois disso, o motorista revidou acertando o carro no homem.