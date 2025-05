Pai de menina morta a facadas em escola tentou socorrer a filha

A adolescente Melissa Campos, de 14 anos, morta a facadas por um colega de classe na tarde de quinta-feira (8), chegou a ser socorrida pelo próprio pai. O familiar da menina é funcionário do Colégio Livre Aprender, local onde ela foi atacada, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Conforme registrado na ocorrência da Polícia Militar, a garota estava em sala de aula quando o suspeito se aproximou, entregou uma folha com algo escrito e, em seguida, sacou uma faca e a golpeou três vezes.