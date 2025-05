Guará confirma 1ª morte por dengue e Vale chega a 9 óbitos

A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá confirmou o primeiro óbito por dengue registrado no município em 2025. A vítima é um homem de 64 anos, residente no bairro Beira Rio. A morte foi confirmada nesta sexta-feira (9). Até o momento, a cidade registra 127 casos confirmados da doença.

“A prefeitura segue intensificando as medidas de controle, por meio do trabalho diário dos agentes de endemias, operação cata-bagulho aos sábados e limpeza de terrenos em diversos bairros”, disse a Prefeitura de Guaratinguetá.