Mega-Sena 2860: joseense fatura R$ 25 mil ao acertar 5 números

Um apostador de São José dos Campos foi um dos 119 ganhadores da segunda faixa de premiação da Mega-Sena 2860 nesta quinta-feira (7). Assim, ele leva para casa R$ 25.909,13, depois de ter feito uma aposta simples.

O joseense sortudo fez o jogo da Mega-Sena na Casa Lotérica Paraíso. Embora não tenha faturado o prêmio principal, ao menos ganhou um ‘extra’ às vésperas do Dia das Mães.