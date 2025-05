Após matar filho, mãe é condenada a 16 anos de prisão

Rozely Henrique foi sentenciada a 16 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato do filho Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos. O crime ocorreu em junho de 2023, no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A decisão foi proferida nesta quarta-feira (7) pelo Tribunal do Júri. Durante o julgamento, a ré teve a pena confirmada por homicídio qualificado. Segundo a denúncia, Rozely desferiu múltiplos golpes de faca no adolescente.