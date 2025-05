‘Sempre tinha sorriso no rosto’; ‘Índio’ deixa saudades no Vale

Wanderley O’Campos morreu em Jacareí aos 68 anos nesta última quarta-feira (7) e foi sepultado no cemitério Jardim da Paz nesta quinta (8). Agora, fica a saudade e as boas lembranças de uma pessoa muito querida.

Nas redes sociais, as manifestações eram de solidariedade. Um deles, ainda destacou o apelido carinhoso de ‘Índio’.