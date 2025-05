Que tragédia! Mãe e filha morrem após acidente trágico

Um acidente fatal ocorrido na noite do último domingo (4), por volta das 21h, tirou a vida de Rosilene Gomes Nascimento, de 26 anos, e de sua filha, Laura Emanuelle Ribeiro Nascimento, de apenas quatro anos.

A tragédia aconteceu na altura do Km 113 da BR-222, em uma área rural de Rondon do Pará, nas proximidades da divisa com o município de Abel Figueiredo.