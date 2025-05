Irmãos são encontrados mortos após desaparecerem no fim de semana

Dois irmãos, de 13 e 15 anos, foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira (6), em uma área rural de Rondon do Pará.

Os corpos de Elias, de 13 anos, e Nicolas, de 15, estavam às margens de uma estrada vicinal que leva à comunidade dos Martírios.