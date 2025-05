Governo Sérgio não envia representante a audiência sobre reajuste

Ausência No início da audiência, o vereador Isaac do Carmo (PT), que presidiu o evento, afirmou que foi enviado convite para a Prefeitura, mas que o governo Sérgio não enviou nenhum representante.

Silêncio

A coluna questionou o governo Sérgio sobre a ausência na audiência, mas não houve resposta. O espaço segue aberto.

Requerimento

No requerimento em que pediu a realização do evento, Isaac afirmou que, "até o presente momento, a Prefeitura de Taubaté não se manifestou quanto ao dissídio dos servidores para este ano, situação que vem causando insegurança e instabilidade no funcionalismo público municipal, afetando diretamente a remuneração e as condições de trabalho dos servidores". O pedido de audiência foi aprovado por unanimidade pela Câmara em abril.

Entrevista 1

O mês de maio é a data-base dos servidores da Prefeitura de Taubaté. No entanto, em entrevista ao jornal no fim de abril, Sérgio disse que não haverá reajuste salarial nesse mês. "Hoje a gente não tem como arcar com um investimento, mesmo que seja revisão da inflação".