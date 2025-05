VÍDEO: Mulher é sequestrada e assaltada ao entrar no carro

Uma mulher de 48 anos foi vítima de sequestro e roubo na tarde desta terça-feira (6) no bairro Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança que flagraram os criminosos armados entrando no carro da vítima na Rua México.

Segundo a investigação da Polícia Civil, os bandidos renderam a mulher e tentaram fazer transferências bancárias usando seu celular, mas não conseguiram. Ela foi libertada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde procurou a polícia para registrar o ocorrência.