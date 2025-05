Prefeitura da região alerta sobre e-mails falsos e golpes

A Prefeitura de Paraibuna emitiu um alerta à população sobre e-mails fraudulentos que estão sendo enviados por golpistas utilizando indevidamente o nome da administração municipal. As mensagens informam falsamente que um pagamento foi efetuado e solicitam que o contribuinte faça o download de um suposto recibo.

De acordo com a Prefeitura, os e-mails podem conter arquivos ou links infectados por vírus, com potencial para roubo de dados e informações pessoais. A administração reforça que não realiza o envio de recibos ou comprovantes de pagamento por e-mail. Todos os documentos e orientações oficiais estão disponíveis exclusivamente nos canais institucionais da cidade.