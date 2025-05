Meninas do Burrão sofrem goleada na estreia do Paulista Feminino

O Taubaté levou uma goleada por 6 a 0 da Ferroviária na noite desta quinta-feira (8), no estádio da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, na partida de estreia do Campeonato Paulista Feminino de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Assim, as Meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Junior, começam com resultado ruim na competição estadual, enquanto as Guerreiras Grenás mostram força.