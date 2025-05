Procon autua 3 lojas em São José durante operação de Dia das Mães

Em preparação para o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o comércio varejista, o Procon de São José dos Campos intensificou as ações de fiscalização nas lojas da cidade: 34 estabelecimentos físicos no centro foram inspecionados.

A iniciativa faz parte da campanha “Fiscalização Procon Dia das Mães”, que segue até esta sexta-feira (9). O objetivo é assegurar o cumprimento dos direitos dos consumidores no período de maior movimentação no comércio. Durante as visitas, os fiscais avaliam itens como exposição adequada de preços, validade dos produtos, informações claras sobre mercadorias e a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.