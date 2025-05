Busca por vagas no Tauste de Taubaté tem mais de 2 mil pessoas

Com filas, o mutirão de empregos aberto pela rede Tauste, em Taubaté, já atraiu mais de 2.100 candidatos nos dois primeiros dias. A rede prepara-se para inaugurar uma nova unidade e está com 500 vagas abertas em diversas áreas, como açougue, padaria, hortifruti e frente de caixa.

Entre os participantes, a esperança de conseguir um trabalho. Rodrigo, de 20 anos, busca seu primeiro emprego. Estudante de Educação Física, o jovem sonha com a independência financeira e quer ajudar os pais a arcar com os custos da faculdade. “Ainda moro com meus pais, mas quero dar uma forcinha para eles”, afirmou.